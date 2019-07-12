إحباط محاولة انقلابية فاشلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المجلس العسكري عن إحباطه محاولة انقلابية جديدة فاشلة مساء اليوم الخميس.

وأعلن عضو المجلس العسكري الفريق جمال عمر في بيان بثه تلفزيون السودان، إن اللجنة الأمنية أحبطت مساء الخميس محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من الضباط وضباط الصف عددهم “12” ضابطاً، “7” منهم بالخدمة و”5″ بالمعاش، وأكد القبض على “4” ضباط والتحفظ عليهم ونوه إلى أنه جاري البحث عن البقية بما فيهم قائد المجموعة الإنقلابية.

وقال عمر إن القوات المُسلحة والدعم السريع والأمن والشرطة يتعهدون بالحفاظ على الأمن والإستقرار.

وشدد عمر على أن المحاولة الانقلابية الفاشلة قصد بها في هذا التوقيت الحساس والدقيق إستباق التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الذي يجري توقيعه حالياً.

ووصف عضو المجلس أن هذه المجموعة الانقلابية تعمل ضد رغبات الشعب وعدم تحقيق المُكتسبات والأهداف العاليا للبلاد، وقطع بأن حكم البلاد لن يتم إلا بصناديق الإقتراع وليس عبر المحاولا الإنقلابية وقال إنها مُدمرةت للوطن.

باج نيوز