10 استعمالات تجميلية للعسل.. إليك الوصفات كاملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يتمتع العسل بمفعول سحريّ على البشرة. وهو يُستعمل في المجال التجميلي منذ آلاف السنين، نظراً لغناه بمضادت الأكسدة ومضادات البكتيريا كما أنه يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على الشباب لأطول فترة ممكنة. تعرّفوا فيما يلي على 10 استعمالات للعسل تجعل منه ضرورياً لإشراق بشرتنا.

1- الترطيب بالعمق

يعود استعمال العسل في مستحضرات العناية بالبشرة إلى مفعوله المرطّب بالعمق، فهو يحتوي على إنزيمات تنعّم سطح البشرة وترطّب طبقاتها الداخليّة. لتحضير قناع مرطّب بالعسل، يكفي تطبيق ملعقة من العسل على بشرة الوجه وتركها لفترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة ثمّ شطفها بالماء الجاري، على أن يتمّ استعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.

2- تنظيف المسام

يتمتع العسل بفائدة كبيرة في مجال تنظيف المسام بالعمق ومحاربة ظهور الزوان، نظراً لفوائده المضادة للأكسدة، المطهّرة، والمضادة للبكتيريا. لإستعمال العسل كمنظّف للمسام، يكفي خلط ملعقة من العسل مع ملعقتين من زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند. يتمّ تدليك هذه الخلطة على بشرة جافة لعدة دقائق مع تجنّب منطقة محيط العينين ثم شطفها بالماء الجاري.

3- التقشير بنعومة

عندما تكون المقشّرات الاصطناعية قاسية على بشرتكِ يُنصح باستبدالها بالعسل الذي يساعد على تخليص البشرة من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها وإكسابها إشراقاً مميزاً. يكفي خلط ملعقتين من العسل مع ملعقة من صودا الخبز وفرك هذا الخليط، على بشرة رطبة، بحركات دائريّة ثمّ شطفها بالماء.

4- التخفيف من آثار الندبات

يجمع العسل بين فعاليته المرطّبة وخصائصه المضادة للالتهاب. ويساعد ذلك في الحفاظ على نعومة البشرة وصحتها كما يخفف من آثار الندبات التي تغطّيها. أما مضادات الأكسدة المتوفرة في العسل، فتساعد على ترميم البشرة وإعادة الحيوية إليها مما يسرّع التآم ندباتها.

يكفي خلط ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثمّ تطبيق هذه الخلطة على آثار الندبات وتدليكها بأطراف الأصابع لمدة دقيقتين ثم تغطية البشرة بمنشفة ساخنة وتركها حتى تبرد. يُنصح بتكرار هذا العلاج بشكل يومي للحصول على النتائج المرجوّة.

5- علاج حروق الشمس

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يُعرف العسل بكونه أحد أفضل العلاجات المنزليّة لمشكلة حروق الشمس، فهو قادر على الوقاية من الالتهابات التي يمكن أن ترافق الحروق ويؤمّن العناصر الغذائية الضرورية لعلاج الأنسجة التالفة. يكفي خلط مقدار من العسل مع مقدارين من جل الصبار وتطبيق الخليط يومياً على البشرة المصابة بالحروق حتى شفائها.

6- محاربة حب الشباب

إن الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات التي يتمتع بها العسل تُخلّص البشرة من الإفرازات الزهميّة المتراكمة على سطحها وتُنظّف المسام بالعمق. وبذلك تنتفي أسباب ظهور حب الشباب. يكفي تطبيق العسل مباشرة على مناطق ظهور حب الشباب وتركه لفترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة ثمّ شطفها بالماء الجاري.

7- الحفاظ على شباب البشرة وإشراقها

تساعد مضادات الأكسدة المتوفرة في العسل على الوقاية من ظهور الخطوط والتجاعيد على البشرة. وتساعد الأقنعة الطبيعيّة الغنيّة بالعسل في زيادة ليونة البشرة وجعلها تبدو أكثر شباباً وإشراقاً خاصةً عندما يتم خلط العسل مع الزبادي.

8- تأمين رطوبة سطح البشرة

يُشكّل العسل عنصراً فعّالاً في حماية سطح البشرة من الجفاف الذي يسببه تعرّضها للهواء باستمرار، ولذلك يُنصح بالمواظبة على إضافة العسل إلى الخلطات التجميليّة التي تستعملونها لتأمين ما يحتاجه سطح البشرة من ترطيب.

9- التخفيف من ظهور التجاعيد

لاستعمال العسل كعلاج للتجاعيد الموجودة، يكفي خلط ملعقة من العسل مع ملعقتين من الحليب، وتطبيق هذه الخلطة على تجاعيد الوجه لمدة 15 دقيقة قبل شطفها بالماء الجاري. يُكرر هذا العلاج عدة مرات أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.

10- تعزيز نضارة البشرة

يساعد العسل على تعزيز نضارة البشرة. يكفي خلط عصير حبة من الطماطم مع ملعقة صغيرة من العسل وفرك الخليط على البشرة لتوحيدها وتخليصها من آثار البرونزاج المزعجة وتفتيح البقع الداكنة. يجب استعمال هذه الخلطة مرتين أسبوعياً وفركها على البشرة لمدة 5دقائق ثمّ تركها لحوالى 15 دقيقة قبل شطفها بالماء الجاري.