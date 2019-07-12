تفاصيل مثيرة وتورط بنك شهير في قضية تلاعب بأموال الدواء

تورط بنك تجاري شهير، في عملية فساد بتنفيذ عمليات استيراد خصماً من المبالغ المخصصة لاستيراد الأدوية لصالح مستفيدين بالخارج دون توريد بضاعة للبلاد.

وفجر موظف بإدارة التفتيش بالبنك المركزي لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام في جلسة أمس، مفاجأة مدوية كشف خلالها عن وجود عدد من المخالفات عند التفتيش بمصرف تجاري شهير بالخرطوم، وذلك في تنفيذ المصرف عمليات الاستيراد الخاصة بالخصم من الحساب المخصص لاستيراد الأدوية البشرية من الخارج.

وكشف شاهد الاتهام الأول (موظف بالبنك المركزي) بحسب صحيفة الإنتباهة، عن مخالفة المصرف التجاري وشركتين منشور استيراد الدواء من الخارج من خلال استغلال مدير البنك موارد مخصصة لاستيراد الأدوية وتحويلها للخارج مع عدم وصول أية بضاعة مقابل المبالغ التي حولت للخارج.

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وأشار إلى أن إجمالي المبالغ التي تم خصمها من حساب الأدوية وحولت للشركة المتهم الأول بلغت (33.166) مليون درهم إماراتي، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم بها التحويل للشركة المتهمة الثانية بلغ (5.893.773) مليون درهم إماراتي.

وأعلن شاهد الاتهام الأول توقيع البنك المركزي عقوبات وفرض غرامات على المصرف التجاري، وتم تحويله للجنة الجزاءات المالية والإدارية نتيجة المخالفات، وأشار إلى أن هناك تسوية تمت بين البنك المركزي والمصرف بخصوص المخالفات في استيراد الأدوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)