بلاغات ضد شركة دواجن شهيرة توزع دجاجاً نافقاً بعربة نفايات

التاريخ: 12-يوليو-2019
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دونت نيابة حماية المستهلك بلاغات ضد شركة إنتاج دواجن شهيرة يباع دجاجها النافق في الأسواق بواسطة عربة نفايات.
وقال مصدر بالنيابة، إنه تم ضبط متهم تابع للشركة يقوم بتوزيع الدجاج النافق في الأسواق عبر عربة نفايات، مشيراً بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أنه تم فتح بلاغات في مواجهة الشركة تحت المواد (17) من لائحة تفتيش لحوم الدواجن، والمادة (13) من قانون صحة اللحوم لولاية الخرطوم، والمادة (74) الإهمال، فيما تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة (4) من قانون رقابة الأطعمة.
وأضاف المصدر أن الشركة متورطة بالإهمال في الإبادة مما أعطى الفرصة لضعاف النفوس للتعامل مع الدجاج النافق وبيعه في الأسواق مرة أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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