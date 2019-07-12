حركات تشترط حل الدعم السريع وهيكلة الجيش لنزع أسلحتها

التاريخ: 12-يوليو-2019
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اشترطت حركات مسلحة حل قوات الدعم السريع وهيكلة الجيش لنزع أسلحتها.
فيما واصلت الحرية والتغيير لقاءاتها مع قادة الحركات المسلحة وعقدت أمس اجتماعاً تمهيدياً غير رسمي لدعم الاتفاق مع المجلس العسكري، ووصف المتحدث باسم اجتماعات أديس أبابا وجدي صالح، الاجتماعات بالداخلية باعتبار أن الحركات المسلحة التي يجري الحديث معها جزءاً من الحرية والتغيير.
وقال إن الغرض من الاجتماعات التشاور حول قضايا الحرب والسلام والفترة الانتقالية ومسودة الاتفاق مع المجلس العسكري، والاتفاق على رؤية موحدة حول كيفية الوصول للسلام في المرحلة المقبلة.
وبحسب صحيفة الإنتباهة فإن بعض الحركات المسلحة تشترط لنزع أسلحتها بمقتضى اتفاق سلام محتمل في إطار الوضع الجديد بالبلاد حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش ويتوقع مواصلة الاجتماعات اليوم “الجمعة” التي يضم وفد الحركات المسلحة قائد الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ووفداً من حركة كوش بقيادة محمد داؤود والتوم هجو، بالإضافة إلى قادة مدنيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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