العطا: المؤسسة العسكرية لا تنافس من أجل السلطة

قال المجلس العسكري الانتقالي إن المؤسسة العسكرية لا تنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية البلاد والشعب، وقطع بزوال عهد الاختلاف وعدم الثقة، وأكد نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس ياسر العطا خلال لقائه شعراء الأدب الشعبي بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن الفترة الانتقالية ستكون آمنة من أجل تحقيق أهداف سامية تتوج بانتخابات نزيهة يحمي خلالها الجيش المؤسسات المدنية الديمقراطية.

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وأضاف: “عهد الاختلاف وعدم الثقة ولى وأن المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه”. وقال العطا إن المؤسسة العسكرية تتلاحم بصدق مع قادة الثورة من أجل كتابة تاريخ نهضة السودان، وتتضامن مع الثورة وشبابها لمواصلة مسيرة التغيير التي خضبتها دماء الشهداء من العسكريين والمدنيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)