التاريخ: 12-يوليو-2019
8 مشاهدة
قال المجلس العسكري الانتقالي إن المؤسسة العسكرية لا تنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية البلاد والشعب، وقطع بزوال عهد الاختلاف وعدم الثقة، وأكد نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس ياسر العطا خلال لقائه شعراء الأدب الشعبي بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن الفترة الانتقالية ستكون آمنة من أجل تحقيق أهداف سامية تتوج بانتخابات نزيهة يحمي خلالها الجيش المؤسسات المدنية الديمقراطية.
وأضاف: “عهد الاختلاف وعدم الثقة ولى وأن المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه”. وقال العطا إن المؤسسة العسكرية تتلاحم بصدق مع قادة الثورة من أجل كتابة تاريخ نهضة السودان، وتتضامن مع الثورة وشبابها لمواصلة مسيرة التغيير التي خضبتها دماء الشهداء من العسكريين والمدنيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العطا: المؤسسة العسكرية لا تنافس من أجل السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.