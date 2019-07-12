تسليم وثيقة الاتفاق ومفاوضات حول النقاط الخلافية

عقدت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري جلسة مفاوضات مباشرة مساء الأمس حول النقاط الخلافية بينهما بعد تسلم الطرفان الوثيقة النهائية للاتفاق، فيما كشف مصدر لـ(العربية نت) عن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الصيغة النهائية للاتفاق.

وقال عضو الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين في حديث لـ(الحدث)، إن الخلاف بين الطرفين يعتبر تبايناً في وجهات النظر لا يمس جوهر الاتفاق، وأشار إلى أن التفاوض لا يتعلق بالقضايا المحسومة مسبقاً، بل حول القضايا الخلافية المتعلقة بالمصطلحات، متوقعاً الخروج بنتائج إيجابية لجهة أن الخلاف ليس كبيراً، بل تباين في وجهات النظر – حسب قوله.

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فيما قال نور الدين بحسب صحيفة الإنتباهة، أتوقع أن يكون التوقيع النهائي حول الوثيقة بداية أو متوسط الأسبوع المقبل لجهة أن التوقيع ستكون له ترتيبات برعاية الوساطة.

وفي سياق متصل أعلن نور الدين الاتفاق الحرية والتغيير على نسبة (95%) من مقاعد المدنيين الخمسة في المجلس السيادي، ونوه إلى أن المشاورات جارية حول اختيار رئيس الوزراء، وقال إن المشاورات حول رئيس الوزراء ليست باليسيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)