إحباط محاولة انقلابية جديدة واعتقال (12) ضابطاً

أحبط المجلس العسكري محاولة انقلابية جديدة واعتقل (12) ضابطاً بالقوات المسلحة وجهاز الأمن بتهمة التدبير للانقلاب لعرقلة الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير. فيما العمليات تجري للقبض على قائد المحاولة الانقلابية.

وأعلن رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس جمال عمر إبراهيم في بيان بحسب صحيفة الإنتباهة أمس، إحباط الأجهزة الأمنية لمحاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز الأمن بهدف تنفيذ انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكاً والذي يفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب – حسب البيان.

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وكشف إبراهيم عن القبض على (12) من الضباط منهم (7) في الخدمة و(5) بالمعاش والتحفظ على (4) من ضباط الصف، وأشار إلى أن العمليات تجرى للقبض على الآخرين بما فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقال إن الأجهزة باشرت التحقيق معهم بغية تقديمهم لمحاكمة عادلة، ونوه إلى أن المحاولة خطط لها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير. وأكد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد وتأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)