أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2019م

التاريخ: 12-يوليو-2019 فى : أخبار 54 مشاهدة تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية آخر لحظة: * محاولة انقلابية رابعة والقبض على ضباط بالأمن والجيش * اعتقال (28) شخصاً بتهمة الانتماء لـ(الحرية والتغيير) * انتشار دليل (مزيف) للتقديم للجامعات * تفاصيل مثيرة في قضية تلاعب بأموال الدواء * اتفاقيات لجدولة ديون السعودية على السودان * ارتفاع وفيات الأمهات والرضع الإنتباهة: * إحباط محاولة انقلابية واعتقال (12) ضابطاً * تسليم وثيقة الاتفاق ومفاوضات حول الخلافات (العسكري) يوجه بعدم حل الاتحادات النقابية أو الرياضية Advertisements * ارتفاع وفيات الأمهات و(الرضع) * العطاء: المؤسسة العسكرية لا تنافس من أجل السلطة * شركة شهيرة توزع دجاجاً نافقاً بعربة نفايات * الإمارات تدعو لإنهاء ولاية الخبير المستقل بالسودان * حركات تشترط حل الدعم السريع وهيكلة الجيش * الوزارة: دليل القبول للجامعات في (الواتساب) مفبرك الصيحة: * إحباط محاولة انقلابية جديدة * القبض على (4) ضباط وهروب (8) آخرين * (العسكري): الفترة الانتقالية ستكون آمنة وتتوج بانتخابات نزيهة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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