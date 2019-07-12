شركة سودانير تكشف أسباب صيانة طائرتها في اوكرانيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف ياسر تيمو مدير الخطوط الجوية السودانية أن طائرة الشركة التي غادرت البلاد بغرض الصيانة إلى أوكرانيا أمس تقدر تكلفة صيانتها ب700الف دولار وليس ملايين الدولارات. وأوضح في تصريح لــ(سونا) أن تكلفة الصيانة تنقسم إلى شقين صيانة روتينية قدرت من مركز الصيانة في أوكرانيا بحوالي 350الف دولار وصيانة غير روتينية قدرت عن طريق مسئولي الهندسة والصيانة في سودانير بحوالي 350 الف دولار. وأوضح أن مركز صيانة الشركة غير مصدق لها بالقيام بالصيانة الكبرى لهذا الطراز لعدم توفر المعدات ونقص الخبرات المطلوبة لمثل هذا النوع من الصيانة. وتوصلت دراسة إلى أن إجراء صيانة بواسطة شركة معتمدة من الطيران المدني تعمل خارج السودان أقل تكلفة وتتم في أقصر زمن- وفق ما ذكر تيمو-. وابان أن توفير المعدات المطلوبة داخليا بجانب العمالة يقدر بنحو 800 الف دولار فيما تقدر التكلفة خارج البلاد بحوالي 235 الف دولار اضافة إلى المصروفات الادارية حوالى 100الف دولار فيما تستغرق الصيانة خارج البلاد 40 يوما وفي السودان ثلاثة أشهر وأشار الى أن هناك مهندسين قد رافقا الطائرة ليس من بينهما اداري وأن لدى الشركة تجربة سابقة في صيانة الإيرباص داخل السودان كلفتها مبالغ طائلة وان شركة الإيرباص قد وجهتها واوصتها بأن تتم الصيانة خارج السودان لحين تأهيل مركز الصيانة.