طهران: على بريطانيا الإفراج فوراً عن ناقلة النفط

الخليج 365:

أعلنت شرطة جبل طارق اعتقال قبطان الناقلة الايرانية ومساعده بتهمة خرق العقوبات الاوربية على سوريا.

الشرطة المذكورة أوضحت أن “التحقيق بشأن الناقلة الايرانية “غريس1” ما زال مستمراً وأن السفينة ما زالت محتجزة، معلنةً مصادرة وثائق وأجهزة إلكترونية منها.

إلى ذلك، قال الأسطول الأميركي الخامس إنه يعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة.

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وأوضح أنه أحيط علماً بما سمّاه “التحرّش غير القانونيّ” الذي قامت به البحرية الإيرانيّة ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية.

في المقابل، نقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن “على بريطانيا الإفراج فوراً عن الناقلة النفطية وعليها الحذر من العواقب، مؤكداً أن ايران ودول المنطقة قادرة على ضمان الأمن الإقليمي.

وأضاف قائلاً “يجب على القوى الخارجية في الشرق الأوسط أن تغادر المنطقة”.