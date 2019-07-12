تعزيز تعاون عسكري بين قطر والعراق

الخليج 365:

أجرى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، اليوم الخميس، مباحثات مع مسؤولين عسكريين عراقيين حول العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية، في بيان لها، أن الغانم التقى في الدوحة قائد الدفاع الجوي العراقي، الفريق جبار عبيد كاظم الدراجي، ونائب قائد القوة الجوية العراقية، الفريق الركن طيار فلاح فارس الازيرج، والوفد المرافق لهما، في إطار زيارتهما للبلاد.

وجرى خلال الاجتماع “استعراض العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها”، وفق بيان القوات المسلحة القطرية.

Advertisements

يشار إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جدد في يناير الماضي، موقف بلاده الداعم للعراق سياسياً وأمنياً، مؤكداً “الرغبة الجادة لتطوير العلاقات الأخوية”.

وأضاف الشيخ تميم: إن “قطر تقف إلى جانب العراق وتسانده في تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التقدم بالمجالات كافة”.

وشهدت العلاقات العراقية القطرية تحسناً كبيراً مؤخراً؛ لا سيما مع محاولة بغداد الانفتاح على المحيط العربي، بعد إعلانها تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة، واستعادة السيطرة على أراضيها، في ديسمبر 2017.