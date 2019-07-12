نائب وزير الخارجية التركي: الاتحاد الأوروبي يعمل على تدابير لتقييد أنشطتنا في البحر المتوسط

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال نائب وزير الخارجية، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على اتخاذ تدابير تقييد الأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في حفل استقبال نظمه سفير فنلندا لدى تركيا، بيكا فوتيلاينن، في العاصمة أنقرة، الخميس، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير كريستيان بيرغر، والعديد من رؤساء البعثات الأجنبية والضيوف المدعوين.
وأضاف قايمقجي، في كلمته، أن سياسات الاتحاد الأوروبي وإجراءاته أضرت بما فيه الكفاية بالقبارصة الأتراك وجزيرة قبرص.
وأشار إلى أن على الاتحاد الأوروبي التركيز على الجوانب الإيجابية في العلاقات.
ولفت قايمقجي، إلى أن تركيا اقترحت على الاتحاد الأوروبي تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مستقبل عائدات الطاقة في الجزيرة.
وأضاف أن أنقرة تأمل في أن تدفع رئاسة فنلندا للاتحاد، نحو إيجاد طرق مبتكرة للدفع بالعلاقات التركية القبرصية الأوروبية قدمًا نحو الأمام.
وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
فيما أكدت أنقرة، في بيانات عدة لوزارة الخارجية، أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.
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