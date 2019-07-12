الرئيس الموريتاني يدشن سفينة حربية لحماية حقولها النفطية

الخليج 365:

دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الخميس، في مدينة نواذيبو (شمال)، سفينة حربية، تختص بتأمين حقول الغاز في عمق المحيط الأطلسي.

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، يبلغ طول السفينة 98 متراً وعرضها 14 متراً، وكلف إنشاؤها مبلغ 72 مليون دولار أمريكي.

وبحسب المصدر ذاته فإن السفينة قادرة على تنفيذ عمليات نقل وإنزال 8 مدرعات و150 جندياً بمعداتهم.

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كما أنها مزودة بقاربين، أحدهما قادر على حمل سيارة رباعية الدفع للقيام بمهام الاستطلاع، كما تحتوي على منصة لاستقبال مروحية تستخدم عند الحاجة في عمليات الاستطلاع والهجوم والإخلاء.

والعام الماضي وقعت موريتانيا والسنغال على القرار النهائي لإعلان استثمار حقل غاز “السلحفاة/ احميم الكبير” المكتشف على حدودهما البحرية.

ويعد حقل غاز “السلحفاة/ احميم الكبير” أهم اكتشاف للغاز بالبلدين، وتقدر شركة “كوسموس” التي اكتشفته، و”بي پي” شريكتها في استغلاله، احتياطاته بـ 25 ترليون مكعب.

وينتظر أن يبدأ الإنتاج بشكل فعلي في حقل “السلحفاة/ احميم الكبير” نهاية العام 2021.