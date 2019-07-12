اجتماع بين المجلس العسكري وقوى التغيير غدا السبت لاعتماد الوثيقة الكاملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر صحفية في الخرطوم صباح اليوم الجمعة ان الوساطة الافريقية الاثيوبية اعلنت الى اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير على جميع مراحل الفترة الانتقالية المتعلقة بالإعلان السياسي بعد ساعات من الحديث عن تأجيل التفاوض وفشل توقيع مسودة الاتفاق الاولى .

وقالت المصادر بأن الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات، قال إن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على عقد اجتماع غدًا السبت للمصادقة علي الوثيقة الكاملة التي تمثل الإعلان الدستوري.

ووفق ذات المصادر أشار الوسيط إلى اتفاق الطرفين أيضًا علي الإعلان السياسي عن جميع مراحل الفترة الانتقالية.

الى ذلك ذكرت المصادر إن خلافًا حول تفسيرات نصوص وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوي التغيير وراء إفشال اعتمادها.

وعقد المجلس العسكري وقوى التغيير اجتماعا ثالثا بفندق “كورنثيا” بفي الخرطوم استمر لأكثر من “8” ساعات بدأ منذ الساعة السابعة من مساء أمس “الخميس” وإنتهي حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة “الجمعة” في تمام الساعة الرابعة إلا عشر دقائق من صباح اليوم.

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحفي عقب نهاية الاجتماع “إجتمع وفدا التفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في جولة ثالثة للمفاوضات وإتفقا إتفاقاً كاملاً خلال المباحثات على الإعلان السياسي المُحدد لكفاة هيئات المرحلة الإنتقالية” وأضاف “تم ذلك في جو أخوي وبناء ومثمر”.

وأعلن ولد لبات عن اجتماع جديد بين “التغيير” والعسكري غدا السبت” لدراسة المُصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

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وكان الناطق باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي قد نفى أي خلافات بشأن الوثيقة، التي تم التوافق عليها بعد وساطة أفريقية إثيوبية.

يذكر أن “لبات” أعلن إرجاء تسليم وثيقة اتفاق تقاسم السلطة من الأربعاء إلى الخميس لأسباب وصفها بالفنية.