شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أخبار اليوم الإعلان عن محاولة إنقلابية جديدة بالتزامن مع إجتماع التوقيع علي الإتفاق .

-«أخبار اليوم» تنشر تفاصيل المحاولة الإنقلابية وحيثيات مراجعة الإتفاق بين الطرفين .

الإتفاق على إعادة جدولة ديون السودان من المملكة العربية السعودية .

الأمة القومي : تأجيل تسليم وثيقة الإتفاق أسبابه مبررة ومقبولة .

-مولانا عوض الحسن النور يكتب : ملاحظات علي الاتفاق السياسي لانشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية . الوطن احباط محاولة انقلاب وإعتقال “12” ضابطاً

العسكري: “الانتقالية” ستكون آمنة وتتج بانتخابات نزيهة

الوسيط الأفريقي يعلن تأجيل التوقيع على اتفاق “العسكري” و “قوى الحرية” الانتباهة إحباط محاولة انقلابية واعتقال”12″ ضابطًا تسليم وثيقة الاتفاق ومفاوضات حول الخلافات “العسكري” يوجه بعدم حلّ الاتحادات النقابية أو الرياضية..ارتفاع وفيات الأمهات و”الرضع” إضراب تجار القضارف احتفالات باستقلال الجنوب في إسرائيل وسلفاكير يقيم غداء بالقصر الصيحة إحباط محاولة انقلابية جديدة القبض على”4″ ضباط وهروب”8″ آخرين “العسكري”: الفترة الانتقالية ستكون آمنة وتتوّج بانتخابات نزيهة مدني عباس مدني: الاتفاق بين”العسكري” و”التغيير” خطوة لتحقيق أهداف الثورة Advertisements التيار المجلس العسكري يكشف عن محاولة انقلابية”جديدة” فاشلة آخر المعلومات حول اتفاق”الحرية والتغيير” والمجلس العسكري توقيف أخطر تشكيل إجرامي يتاجر في”الأسلحة” التعليم العالي تحذّر من دليل مزيف للتقديم للجامعات استئناف الدراسة في”5″ جامعات ضبط كميات ضخمة من”الشيبس” منتهي الصلاحية الجريدة اختفاء وتلاعب في أسعار أصناف دوائية وشكاوى من سيطرة”تجار الشنطة” المؤتمر السوداني: سنلتزم بقرار قوى التغيير باختيار الدقير أو غيره لرئاسة الوزراء المجلس العسكري يعلن إحباط محاولة انقلابية المجلس القومي للسكان: ارتفاع وفيات الأمهات والرضع صوت الأمة “التعليم العالي” تحذّر من دليل مزيف للتقديم للجامعات المهدي: صمدنا في وجه عاصفة الدمار المتوشح بالإسلاموية التغيير تسعى لإقناع الحركات باتفاقٍ مرحلي الاتحاد الأوروبي: اتفاق العسكري وقوى الحرية خطوة مهمة لتحقيق العدالة

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 12 يوليو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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