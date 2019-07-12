تصريحات مثيرة لمبارك الفاضل .. اخترقت مكتب البشير ونافع “بالقروش”

في تصريحات مثيرة، قال رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد “مبارك الفاضل المهدي”، أن القيادي البارز بالمؤتمر الوطني د. نافع علي نافع، كان مخترقاً لمكتبه بالقصر ابان توليه منصب مساعد رئيس الجمهورية، وكان يدخل مكتبه ليلا بصورة يومية.

بالمقابل قام هو باختراق مكتب نافع، ومكتب الرئيس البشير للحصول على معلومات عبر مصادر ” بالقروش”، وذلك بغرض معرفة كل ما يدور حوله، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وقال “المهدي” خلال لقاء أجراه معه “ضياء الدين بلال”، يُبث يوم الجمعة بقناة النيل الأزرق، أننا من أسسنا المعارضة التي لم تبدأ مع الحرية والتغيير ونحن من حاربنا نظام الانقاذ اقتصاديا وحاصرناه دبلوماسيا،

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ودافع عن إشادته وقتها لآخر ميزانية أودت بالإنقاذ ابان توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس قطاع التنمية الاقتصادية، قائلاً: أن الانقاذ تعرضت إلى كمين في الاقتصاد من الانقاذيين أنفسهم.

وأضاف “المهدي” بأنه قد قال للشيوعيين عند ما اعلنوا إسقاط المجلس العسكري ومحاكمته، أن يذهبوا للمعارضة ويتركوا من يريد الشراكة مع المجلس مشاركته.

وحول علاقته بالصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، وانشقاقه عنه قال: أن الصادق عرض عليه عدة مواقع قيادية بالحزب للعودة لصفوفه، منها نائبه أو رئيس الشورى ورفض.

وكان ” الفاضل ” قد أشاد بالمجلس العسكري الانتقالي وانتقد المعارضة في مؤتمر صحفي له سابق، قائلاً: من الخطأ عدم الاعتراف بالمجلس العسكري، فالوضع الأمني معقد ولا بد من الاعتراف بان القوات النظامية شريك أصيل في التغيير ، وبموجب الطوارئ القوات المسلحة أصبحت هي السلطة الشرعية للبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)