"بايدن": سياسة ترامب الخارجية ألحقت أضرارا بأمريكا

هاجم الديمقراطي جو بايدن، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، السياسة الخارجية للرئيس الحالي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها ألحقت أضرارا بسمعة الولايات المتحدة.

وقال بايدن في كلمة له بجامعة مدينة نيويورك إن سياسة ترامب ألحقت ضررا "بسمعة أمريكا ومكاننا في العالم، وأنا واثق بكل صراحة في قدرتنا على قيادة العالم".

وانتقد بايدن ترامب لما وصفه بـ "التخلي" عن الدور القيادي للولايات المتحدة على الساحة الدولية، وشدد على ضرورة العمل الجماعي لمحاربة تغير المناخ وانتشار الأسلحة النووية والإرهاب والهجمات السيبرانية.

وقال بايدن في معرض حديثه عن السياسة التي سيتبعها في حال فوزه في انتخابات الرئاسة، إنه سيسحب معظم القوات الأمريكية من أفغانستان وسينهي الدعم الأمريكي للعملية العسكرية السعودية في اليمن، ويجدد التأكيد على التمسك بالتزامات البلاد أمام الحلفاء في الناتو.

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