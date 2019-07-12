آليات عسكرية روسية تشارك في مناورات فنزويلا

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الخليج 365:
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، “سيرغي ريابكوف”، الخميس، أن آليات عسكرية روسية ستشارك في المناورات العسكرية الفنزويلية المقررة 24 يوليو/تموز الجاري.
وقال في تصريحات للصحفيين إن “أغلب الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تمتلكها القوات المسلحة البوليفارية (الفنزويلية) هي معدات روسية الصنع”.
واستدرك: “لا أعرف إذا كان هناك أي نوع من الأسلحة تم شراؤها من دول أخرى، لكن بقدر كبير الجيش (الفنزويلي) مجهز بمعداتنا”.
وأوضح “ريابكوف” أنه “لا يوجد في الوقت الحالي موظفون تقنيون في فنزويلا، لكننا لا نستبعد أن يتم إرسال متخصصين جدد عند الضرورة”.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق أن موسكو ستواصل تعزيز قدرات الجيش الفنزويلي ودعمه، بما يخدم علاقات التحالف مع كاراكاس.
وأوضح أن التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا، يندرج في إطار اتفاقات تنص على التزام الجانب الروسي بصيانة المعدات العسكرية وتدريب المختصين الفنزويليين.
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