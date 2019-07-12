اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

آليات عسكرية روسية تشارك في مناورات فنزويلا

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - آليات عسكرية روسية تشارك في مناورات فنزويلا

الخليج 365:

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، “سيرغي ريابكوف”، الخميس، أن آليات عسكرية روسية ستشارك في المناورات العسكرية الفنزويلية المقررة 24 يوليو/تموز الجاري.

وقال في تصريحات للصحفيين إن “أغلب الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تمتلكها القوات المسلحة البوليفارية (الفنزويلية) هي معدات روسية الصنع”.

واستدرك: “لا أعرف إذا كان هناك أي نوع من الأسلحة تم شراؤها من دول أخرى، لكن بقدر كبير الجيش (الفنزويلي) مجهز بمعداتنا”.

Advertisements

وأوضح “ريابكوف” أنه “لا يوجد في الوقت الحالي موظفون تقنيون في فنزويلا، لكننا لا نستبعد أن يتم إرسال متخصصين جدد عند الضرورة”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق أن موسكو ستواصل تعزيز قدرات الجيش الفنزويلي ودعمه، بما يخدم علاقات التحالف مع كاراكاس.

وأوضح أن التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا، يندرج في إطار اتفاقات تنص على التزام الجانب الروسي بصيانة المعدات العسكرية وتدريب المختصين الفنزويليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آليات عسكرية روسية تشارك في مناورات فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا