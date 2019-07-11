قال المجلس العسكري الانتقالي، إن هناك مخاطر كثيرة تهدد الوطن، وأن هناك مجموعة من الضباط خططوا لمحاولة انقلاب فاشلة اليوم.
وأضاف المجلس العكسري، أن صناديق الاقتراع هى الحل موضحا أن الانقلابات لن تحقق إلا الدمار وتعطل حركة التنمية والازدهار.
وأكد المجلس في مؤتمر صحفي بث على فضائية «أكسترا نيوز» المصرية، أنهم سيعملون سوية من أجل الوطن والمواطن، مطالبا المواطنين بالتعاون معهم والوقوف ضد من يريد دمار الدولة.
وأكد أنه تم ضبط المشاركين في المحاولة، مشيرا إلى أن المحاولة الانقلابية الفاشلة هدفها تعطيل الاتفاق السياسي بالبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من المجلس العسكري بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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