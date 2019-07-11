منتخب تونس يهزم مدغشقر بثلاثية ويضرب موعدًا مع السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

تأهل منتخب تونس لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.
انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث جاء متوسط المستوى ولم يشهد هجمات خطيرة.
وفي الشوط الثاني نجح فرجاني ساسي لاعب الزمالك في وضع نسور قرطاج في المقدمة محرزا الهدف الأول في الدقيقة ٥٢، وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني للمنتخب التونسي في الدقيقة ٦٠، وفي الدقيقة الاخيرة سجل نعيم السليتي الهدف الثاني لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة.
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