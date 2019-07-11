تسليم مسودة الاتفاق العسكري وقوى التغيير خلال ساعات

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة القانونية ساطع الحاج؛ ان تسليم مسودة الاتفاق للمجلس العسكري وقوى التغيير سيتم في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة.
واوضح في حديث ل(اخبار الخليج 365) ان الوساطة ستمنح الطرفين 24 ساعة للنظر في الاتفاق قبل التوقيع عليه.
ونفى الحاج وجود خلافات حول بنود الاتفاق؛ بيد انه أشار سوء تفاهم في تفسير بعض العبارات الواردة في الإتفاق بعد ترجمتها من الانجليزية الى العربية.
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