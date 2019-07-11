وزير الرياضة الجزائري يهنئ المنتخب بالفوز على كوت ديفوار

هنأ وزير الرياضة الجزائري عبد الرؤوف سليم برناوي لاعبو الخضر بالفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا. ودخل وزير الرياضة الجزائري غرف ملابس اللاعبين باستاد السويس لتهنئتهم بالفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة. وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الإيفواري بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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