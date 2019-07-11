المجلس العسكري يعتقل 12 ضابطًا من القوات المسلحة

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي، مساء اليوم الخميس، عن إحباط محاولة انقلاب جديدة.

وكشف الفريق أول ركن جمال عمر، عضو المجلس العسكري الانتقالي، أن المجلس ألقي القبض علي 12 ضابط من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بينهم 7 ضباط بالخدمة و5 علي المعاش بالإضافة إلي 4 ضباط صف بما فيهم قائد المحاولة الانقلابية.