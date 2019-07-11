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محاولة انقلاب فاشلة ضد المجلس العسكري

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كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة.

 

ووفقا لما نشره التلفزيون السوداني الآن، تم إحباط محاولة إنقلاب كانت تنفذ ضد أعضاء المجلس العسكري.

 

في وقت سابق أعلن الوسيط الإفريقي، اليوم الخميس، أنه سيتم تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير إلى الأطراف السودانية اليوم إلا أنه لن يتم التوقيع عليها في الوقت الحالي.

 

ووفقا لما نشرته العربية في خبر عاجل لها، أوضحت مصادر سودانية مقربة أن الصيغة النهائية لهذا الإتفاق لاقي توافق من شتي الأطراف السودانية.

 

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير أعلنوا في وقت سابق توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأربعاء أو الخميس.

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وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي ، شمس الدين الكباشي، إن الوثيقة اكتملت، موضحا أنه سيتم تسليمها لجميع الأطراف .

 

من جانبها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق "يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية .

 

وأوضحت أن اللقاء مع رئيس المجلس العسكري كان إيجابيا، وسنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

 

 

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