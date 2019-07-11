عطل مفاجئ فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"

تعرض موقع التغريدات الأمريكى، "تويتر"، لعطل مفاجئ، مساء اليوم الخميس، بحسب "سبوتنيك".

وشعر بالعطل عدد كبير من المستخدمين فى معظم بلدان العالم، من أبرزها الولايات المتحدة وشمال أفريقيا، وأنحاء عديدة من أوروبا.

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وسجل موقع "داون ديتيكتور"، أكثر من 10 آلاف تقرير بالعطل فى أنحاء عديدة من العالم، وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطل "تويتر"، عدم القدرة على تحميل الصفحة الرئيسية أو إرسال التغريدات.