السلطات الألمانية تخلي مسجدين في ميونيخ بعد تهديدات بتفجيرهما

قامت الشرطة الألمانية بإخلاء مسجدين في مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا، بعد تلقى تهديدات بوجود قنابل داخلهما.

وقالت الشرطة إن "رسالتين بالبريد الإلكتروني حملتا نفس مضمون التهديد وجهتا " ظهر اليوم الخميس، إلى المسجدين الكائنين بحيي باسينج وفرايمان بالمدينة.

وأعلنت الشرطة وجود درجة عالية من الخطورة في الموقعين، لكنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى. بيد أن متحدثة باسم الشرطة قالت إنه، وبعد نهاية مهمة تفتيش المسجدين، لم يتم العثور على شيء.

كما أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت التركية باللغة الألمانية إلى واقعة الإخلاء على تويتر.

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وشهدت الأشهر الأخيرة تكرار عمليات تهديد بوجود قنابل في مبان عامة ثبت أنها جميعا لم تكن حقيقية. كما كان نصيب المساجد كبيرا من هذه التهديدات، فعقب تلقى رسالة تهديد إلكترونية، أغلقت السلطات الألمانية قبل يومين "المسجد المركزي" التابع لاتحاد الشئون الإسلامية التركي (ديتيب) في مدينة كولونيا الألمانية والمنطقة المحيطة به على نطاق واسع. وقال متحدث باسم الشرطة: "محتوى الرسالة كان تهديدا إلى حد كبير، ما حتّم علينا التصرف على نحو مباشر".

وبعد إخلاء مسجد كولونيا الكبير، قال المتحدث باسم "ديتيب" زكريا ألتوغ: "نشعر بالقلق والخوف، فنحن نرى تركيزا من الهجمات التي تستهدف مساجد... التهديد بتفجير قنبلة ينتقل بنا إلى نوعية جديدة من المخاطر".

وأشار المتحدث إلى وقوع اعتداءات على مسجدين قبل ذلك، حيث تم إحراق أحد الأعلام في اعتداء على مسجد تابع للاتحاد التركي في كارلسروه. كما سبق ذلك في الرابع من يوليو الجاري تعرض مسجد في شليزفيغ بولاية شليزفيغ هولشتاين بشمال ألمانيا للاعتداء أيضا.