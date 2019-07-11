“وهمة” (التمثيل)!!.. بقلم عثمان ميرغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وهمة أخرى أكشِفها لكم اليوم.. حكاية (التمثيل).. تمثيل الولايات والأقاليم في بعض المؤسسات السيادية أو التنفيذية على ذمة أن التمثيل هنا يرضي بل ويحقق آمال جماهير من يشكون من الإهمال والتهميش.

مثلا، في العهد البائد، كان السيد موسى محمد أحمد مساعدا لرئيس الجمهورية المخلوع البشير، ليس لأنه فعلا (يساعد) الرئيس في مطلوبات ما يحتاجه أبناء الشرق، بل لأنه هنا (يمثِّل) الشرق.. فكلما اشتكى أهل الشرق من شظف الحياة وعلل الفقر المدقع وشح الخدمات قيل لهم.. أنصفناكم بتعيين (مساعد!) للرئيس من أبنائكم..

ثم يفرح الشعب (المُمثَّل به!) عندما يظهر ممثِّلهم في نشرة أخبار تلفزيون السودان المسائية في خبر يبدأ بعبارة (استقبل السيد رئيس الجمهورية مساعد رئيس الجمهورية!!)، ولا يجدون من يقول لهم أن كانت مقابلة الرئيس لمساعده خبرا، فذلك يعني أن لا الرئيس في حاجة لمساعد، ولا المساعد أصلا يساعد!!

ومثال آخر، منصب نائب الرئيس في العهد البائد مخصص لأهل دارفور.. تولَّاه أولا الدكتور الحاج آدم ثم السيد حسبو عبد الرحمن ثم الدكتور عثمان كبر، فما الذي استفاده أهل دارفور (خلاف أسر هؤلاء السادة) .. من هذا (التمثيل)؟

على رأي العقيد القذافي (التمثيل تدجيل) رغم أنه يقصد بها كفرا، وأقصد بها هنا إيمانا قاطعا بأن التمثيل بمثل هذا النوع هو ضرب من التدجيل والتلاعب بعواطف الناس ومصالحهم…

في عصر الثورة المجيدة نحتاج لتطوير فكرة التمثيل، لا نريد تمثيلا بمناصبَ ولا أشخاصٍ مهما صدقت نواياهم وعزمهم.. التمثيل يجب أن يكون بـ(المصالح).. كل إقليم وكلُّ مواطن في السودان يجب أن يرفع شعار (جيبي يمثلني) ..

مثلا؛ إقليم دارفور الكبرى (خمس ولايات) يمثِّلنا طريق مسفلت يربط المدن الكبرى في دارفور، وخط سكك حديدية يمتد من الجنينة إلى بورتسودان.. وخمس مطارات دُولية في كل عاصمة من ولايت دارفور..

إقليم كردفان الكبرى؛ يمثلنا أكبر مشروع إنتاج زراعي وحيواني يمتد في كامل مناطق الرعي ليحقق الاستقرار ورفع العائد الاقتصادي للرُحَّل.

إقليم البحر الأحمر؛ تمثِّلنا أكبر منطقة حرة على شواطئ البحر الأحمر تنافس جبل علي في الشقيقة دولة الإمارات.. وسكك حديد وطرق تنقل الصادرات من ولاية القضارف إلى الموانيء..

وهكذا..

لكلِّ إقليم حسب طموحاته وموارده، ويبقى الفيصل، تنفيذ هذه المشروعات وليس في تعيين نائب رئيس أو مساعد..

في العهد الجديد نرفع شعار المحاصصة في المصالح لا في المناصب.. فالتمثيل مجرد (وهمة)!!.