إلى هامان وقارون الإنقاذ.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أستعجب لمن يقول إنه اكتشف بإن هنالك قيادات في الإنقاذ كانت فاسدة ومن ضمنها الرئيس البشير عندما تصرف في بيع فندق بأقل من سعره السوقي ، وخصم كذلك 10 % للمشتري من بعد البيع المخفض .

بالطبع الفساد لا يكون في نظام حكم لشخصية فردية ، بل دوماً الفساد (هو شبكة) ، وربما تكون شبكة في داخلها (الف شبكة من الصغار والقرود المفسدة )، فلا يوجد من يفسد في دولة ويكون لوحده فاسداً ، ذلك بأن فساد الفرد سرعان ما ينكشف ، ولكن فساد المنظومة والشبكات التي تخفي لبعض ما تم الفساد فيه ، بل في بعض الأحيان في الأنظمة الفاسدة مثل الإنقاذ ، يتم تقنين الفساد بموجب اصدار قوانين تحمي وتساهم في الفساد ليصبح الفساد قانونياً ومحمياً تحت لوائح ونظم القانون ،

ولذلك كثيراً ما كنت أكتب وأقول بأن الفساد ليس هو سرقة المال فحسب ، ولا سرقة الذهب فحسب ، ولكن الفساد الحقيقي والكارثي (هو فساد القوانين واللوائح التي تجيز للشخص الفاسد أن يفسد بلا محاسبة ولا رقيب ولا عقاب) .

لو راجعنا لكافة القضايا التي طرحت في البرلمانات المتعدد في عمر حكومات الإنقاذ ،ستجد إن هذه البرلمانات إنما هي مجرد غطاء لتمرير وسن قوانين تسمح للبعض بممارسة سلطات تتغول على سلطات أخرى في مؤسسات الدولة ، وكانت البرلمانات تساهم في تعضيض سلطة الفرد وتصنع لنا في الإدارة الفردية الدكتاتورية .

يا سادة :- إن فرعون وهو أول دكتاتور عرفه التاريخ ، لم يتفرعن من فراغ ،، بل وجد أمثال ( هامان ) وأمثال ( قارون ) يطبلون له من أجل مصالحهم الذاتية ، ولذلك تفرعن فرعون عندما ضمن إن هنالك من يفعل له كل شيء مقابل المال وهو الخبيث المليادير ( قارون ) ، ، وإن هنالك من يفعل له كل شيء من أجل أن يمتلك العقارات والمباني ذلك الخبيث سارق الأراضي والعقارات والمباني وهو ( هامان ) .

وفي كل نظام فاسد أبحث عن ( هامان) او مجموعة شبكات (هامانات ) ،، ثم أبحث عن (قارون ) أو مجموعة المنتفعين ( ال قارون ) تجدهم في وسط المجتمعات ، وكل منهم يخفي سرقة ونهباً وفساداً يزكم الأنوف ،، لكن الرقيبت وقتها ( البرلمان ) كان في نوم عميق ،، أو ربما أخرسه الله ولم يكن يشاء رب العالمين أن يكون بينهم من هو صاحب كلمة حق يجاهر بها ، فجعلهم ( صم بكم عن الحق ، ، ، ، ، ( إلا من رحم ربي ) .

إن فترة حكم الإنقاذ والتي دامت حوالى ( 30 عاماً) لم نجد فيها من يقول لفرعون إنك متفرعن ،، والأغلبية كانت تصمت من أجل مصالحها والحفاظ على مناصبها ، وعلى معدلات دخلها ومكاسبها المالية والعقارية ( ونقول إلا من رحم ربي حتى لا نجمع) ،

ويكذب من يقول إنه كان يصلح من الداخل ، فلو إن هنالك من كان يصلح من الداخل لما وصل حال البلاد لما هي عليه من فساد اقتصادي وسياسي ، وفشل في كل شيء ،، وقد تميزت فترة الإنقاذ بتجميع أكبر قدر من المنافقين حولها ، ( فالمعلومة إن كل شيء قذرٍ ،، لا يلتف حوله إلا الذباب ) .

وتميزت فترة الإنقاذ بإقصاء كل الشرفاء وتمكين كل من يفسد وكل كاذب أشر ، وإذا قلت لهم إنهم على ضلال كانوا يتهمون الشرفاء بما هو فيهم من أخلاق فساد ،، فهم أبرع الناس في تزييف الحقائق والمكر بالآخرين وبما إنهم من الفئة ( المتأسلمة ) فلا يعرفون بأن مكرهم يقع في قول الله سبحانه وتعالى: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) .

لذا لا يندهش الناس إذا علموا بإن معظم الفساد أو كل الفساد ، سيكشف التحقيق بإنه كان بعلم شخصيات من الصف الأول من قادة الإنقاذ والحركة الإسلامية ، وأن الفساد متشرب في جذور فكر بعضهم ( إلا من رحم ربي ) وأن الحركة الإسلامية كانت تفسد أكثر مما تصلح ، وأن فسادها في الصمت عن الفساد هو أشد وأكبر مفسدة وقعت فيها البلاد.

وإن صمت البرلمانات ( الولائية + الاتحادي) وخاصة من هم في منصب رئاسة البرلمانات، عبر درواتها المتعددة ، كانوا يجلسون لتمرير صمت بالأغلبية ، فيصبح لدينا برلمان ( الصم والبكم ) و يتم كتم كل صوت إذا ارتفع بكلمة الحق ، وليكون التصفيق والتهليل والضلال سيد الموقف.

نكشة

أخطر هامان في عهد الإنقاذ ، هو شخص جوَّع الشعب وفرض علينا الحصار الأمريكي ، وتكبَّر وأصيب بالغرورعلى الله بالكذب وجلب لنا الحصار الأمريكي بذكائه ( الغبي ) حين حاول اغتيال الرئيس حسني مبارك ، حسب ما ذكر عنه الدكتور الترابي في شهادته على العصر ،، ووضع الشعب كله في حصار ، بينما هو مثل الكلب يلهث ، ويركض في الدنيا،، وأن مصالحه الشخصية في الدنيا عنده أهم من كل الشعب السوداني ولو يموت الشعب جوعاً أو يحرق في ستين داهية ،، لذلك إن حملت عليه أو إن تركته فهو يلهث ،، وقريباً نكتب لكم عن (قارون الإنقاذ ) الذي لهف ولهف وأصبح مثل نار جهنم في حرق ولهف المال العام ودوماً يقول ( هل من مزيد ) .

ثم نكتب عن أمر آخر وهو ،، كيف تم صياغة (بروتكول مشاكوس) الذي أسس لعملية الانفصال ،، وأسس ضمنياً لتغول اتفاقية نيفاشة على النيل الأزرق وعلى منقطة أبيي ، وكيف تم تدبير انفصال الجنوب بجهل من بعد ذلك ، ومن قبض ثمن تمرير الانفصال ؟ ؟ ؟ وما هو دور الرئيس الأمريكي الأسبق (كارتر ) في تزييف حقائق الاستفتاء،، ولمصلحة من تم الانفصال. ،،، إرتقبوا !