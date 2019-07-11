اختفاء خمس فتيات في ظروف غامضة بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت مصادر أسرية معلومات في غاية الدقة والخطورة بشأن اختفاء (5) فتيات في ظروف غامضة، اثنان منهما أعادهما جهاز الأمن الوطني والمخابرات مؤخرا من تنظيم داعش في ليبيا.

ورجَّحت المصادر تورط شبكات تتبع لتنظيم داعش الإرهابي تنشط مجددا في تجنيد السودانيين بالوقوف وراء الحادثة، وأضافت ذات المصادر بأن شقيقتين اختفتا في يوم 16 يونيو الماضي عند الساعة الرابعة والنصف عصرا وتم رصدهما على متن سيارة أجرة (ترحال) وذلك عند الساعة السابعة مساء في منطقة أم درمان، وأبلغت أسرتهما( التيار) بلجوئها إلى الجهات المختصة وتحرير بلاغ رسمي بالواقعة، كما تم إخطار جهاز الأمن الوطني والمخابرات وإدارة المباحث بالشرطة إضافة إلى قوات الدعم السريع.

كما وجهت الأسرة رسالة إلى قوات الدعم السريع والتي تنشط في الحدود السودانية الليبية لملاحقة شبكاتٍ تجنِّد الشباب في تنظيم داعش، وتقوم باستضافتهم في أماكن ما بالخرطوم وأم درمان ومن ثم ترحِّلهم عبر الصحراء إلى الاراضي الليبية، وقالت مصادر مطابقة بأن أول حادثة اختفاء للفتيات الخمسة كانت في العاشر من يونيو الماضي، كما أفادت بأن جهات موثوقة أكدت اختفاء حالتين في كل يوم مما ينذر بالخطر وناشدت كل الأسر السودانية لمراقبة أبنائها عن قرب خشية وقوعهم في فخ الشبكات الإجرامية، كما وعدت بحافز قدره 50 مليون جنيه لكل من يدلي بإفادات حول تلك الجماعات.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حدة المعارك على تخوم العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، يواصل تنظيم “داعش” ظهوره في الأراضي الليبية في محاولة للتأكيد على وجوده في أعقاب الهزائم المتتالية التي مُنَّي بها وسقوط أغلب معاقله هناك.

ونقلت مصادر ليبية موثوقة بأن خلايا التنظيم النائمة تنشط في عدة مناطق خاصة في الجنوب الذي يمثل ملاذا مناسبا للعناصر الإرهابية. ففي طور جديد، رفعت منطقة سبها العسكرية وسط ليبيا درجة الطوارئ إلى القصوى، وذلك بعد رصد تحركات لعناصر تنظيم “داعش” في محيط المدينة، الواقعة جنوب ليبيا.