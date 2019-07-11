“مشروع” أعالي عطبرة وسيتيت … للقصة بقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفرزت مشروعات السدود واقعاً جديداً في المعادلة التنموية بالبلاد ليس على صعيد إنتاج الكهرباء فحسب وإنما عززت من دعم التنمية في محاور البني التحتية من طرق، وكباري، وخدمات صحية ،وتعليمية ،وذلك في إطار المشروعات المصحابة لقيام السدود .

مشروع أعالي عطبرة وسيتيت الذى مثل كبرى المشروعات التنموية بولايات الشرق لانتاج 320ميقاواط من الكهرباء شكل حالة خاصة لمواطني ولاية القضارف، عبر مشروع الحل الجذري للمياه، حيث لأمس هذا المشروع أشواق وتطلعات المواطنين بعد معاناة طويلة مع مياه الشرب استمرت لسنوات ليست بالقصيرة.

كما لم تنحصر مكاسب مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت في إنتاج الكهرباء، بل اتسعت لتشمل مسارات تنموية أخرى على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي فقد نفذت وحدة تنفيذ السدود في مشروعات إعادة التوطين ( 30) ألف وحدة سكنية بواقع ( 11 ) مدينة سكنية وفرت فيها كافة الخدمات .

لقد تحقق حلم إنشاء هذا المشروع الذي مثل الضلع الثالث في مسيرة بناء السدود الحديثة في السودان .

في اليومين الماضيين أعلنت وحدة تنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء انتهاء العمل بمجمع سدي نهري عطبرة وستيت واكتمال جاهزيته للافتتاح .

وقال المدير العام للوحدة عمر أبو القاسم خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للوحدة، إن العمل اكتمل في مجمع سدي نهر عطبرة وستيت في جميع الجوانب الهندسية والفنية، مؤكداً أنه أصبح جاهزاً للافتتاح خلال الأيام القادمة بعد التنسيق مع قيادات الدولة .

وأوضح أبو القاسم أن المشروع سيسهم في إنتاج 320 ميغاواط، في الشبكة القومية للكهرباء بجانب ري المشروعات الزراعية وتوفير المياه لمشروع حلفا الزراعي وإسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع الولايات خاصة الشرقية .

وأكد اكتمال العمل في المدينة السكنية ومدن إعادة توطين المتأثرين بالمشروع، وأشار إلى أن العمل في مشروع مياه القضارف يمضي باعتباره حل جذري بصورة جيدة .

ويشير د. محمد عبد الرحمن الخبير الاقتصادي إلى أن مشروع سدي أعالي عطبرة وسيتيت يُعد من أكبر المشروعات التنموية في البلاد لجهة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي حققها المشروع في صدارة ذلك زراعة مليون فدان من الأراضي الزراعية لصالح مايقارب سبعة ملايين نسمة، يشكلون ثلث سكان السودان، مؤكداً أن المشروع سيخرج الإقليم من قائمة المناطق الأقل نمواً في البلاد إلى المساهمة الفاعلة في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية ضخمة من شأنها أن توفر كما هائلاً من الوظائف لأهل المنطقة مما يساهم في مكافحة البطالة والفقر.

ومن أبرز نجاحات وثمرات المشروع تنفيذ مياه القضارف فقضية العطش بالقضارف امتدت لسنوات طويلة، ويقال أن تسمية “القضارف جاءت من كلمة “قضاريف “من دلالة السلسلة الجبلية وطبيعة المنطقة ذات الصخور الأساسية في كثير من أجزائها مما يؤشر إلى وجود تحديات في المياه الجوفية بالمنطقة .

وقد شهدت المدينة في السنوات الأخيرة الماضية توسعاً سكانياً كبيراً على المستويين الرأسي والأفقي وهجرات متواصلة لموقعها الحدودي في ظل ضعف مواردها المائية، إلا أن موضوع العطش بالقضارف أصبح من صفحات الماضي بفضل إنفاذ وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ممثلة في وحدة تنفيذ السدود لمشروع مياه القضارف والذي انطلق العمل فيه في يوليو من العام 2014م،

بعمل حفريات الأعمال الخرصانية .

ويشير المهندس محمد سليم بلل بوحدة تنفيذ السدود أن مشروع الحل الجذري يعمل على إمداد منطقة القضارف بـ(75) ألف متر مكعب، من مياه الشرب، يومياً حيث يتم سحبها من البحيرة خلف السد ومعالجتها في محطة المعالجة الواقعة داخل مجمع سد أعالي عطبرة وستيت ثم ضخها في خط أنابيب بطول (70) كيلو متراً، إلى مدينة القضارف، حيث يتخلل الخط الناقل للمياه (محطة تعزيز) تقع في منتصف المسافة أي على بعد (35) كيلو من مجمع السدين، وخط الأنابيب الناقل للمياه لمدينة القضارف والذى يمتد حتى الخزان الرئيس الواقع في (جبل الجيش) بسعة (10000) متر مكعب، وأضاف هناك خزان علوي توزع منه المياه لأحياء مدينة القضارف وهو خزان (الشميلياب)، الذي يقع على بعد (6) كيلو مترات شرق القضارف بسعة (10) آلاف متر مكعب.