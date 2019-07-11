(حي المزدلفة) …بلا خدمات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ثلاثون عاماً، مضت ولم تشهد الحارة 25 بحي المزدلفة محلية أمبدة الكهرباء بالرغم من أن المنطقة أنشئت في سبعنيات القرن الماضي، وتم تسديد فاتورة الخدمات مع شهادة البحث إلا أنها أصبحت حبر على ورق.

وفي محاولة من أعيان الحي بالتنسيق مع اللجنة الشعبية لحل مشكلة الكهرباء، بيد أن جهات من المنتسبين للنظام السابق أخفت ملف الكهرباء وتوقفت الجهود تماماً، منذ العام 2013م، وحسب متابعات” تيار الناس “شكا عدد من مواطني حي المذدلفة الحارة 25 من تردي الخدمات المتمثلة في عدم توصيل الكهرباء للحي منذ توزيع الأراضي في العام 1990 وتخوفوا من حدوث تفلتات بسبب انعدام الكهرباء خاصة وأن المنطقة تقع بين مفترق طرق والناحية الشمالية منه غير مهولة بالسكان.

في العام2012م تقدم مواطنو الحي بطلب لهيئة المياه والتي بدورها أخطرتهم بأن الحارة (25) لا وجود لها على أرض الواقع، ولكن بجهود من داخل الهيئة تم توصيل المياه للمربع تكفل بها فاعل خير إلا أن جهات نافذة اعترضت على قيام المشروع.

وفي العام 2012م توجه عدد من أبناء الحي إلى شركة الرفاق بتفويض من اللجنة الشعبية ومن ثم إلى مكتب الوالي عبدالرحمن الخضر والتزمت المهندسة رفقة بشركة الرفاق بتوريد عدد كبير من الأعمدة وبالفعل قامت بتوريد عدد 118 عمود ضغط عالي، ومنخفض مع العلم بأن المنطقة بها عدد (2) محول تكفي لتغطية المنطقة بأكملها، وتم توجيه من مكتب المعتمد السابق فضيل إلى اللجنة الشعبية بفتح حساب باسم اللجنة الشعبية وإبرام عقد بينها وشركة الرفاق، إلا أن جهة أمنية أمرت بتسليم الملف إلى رئيس اللجنة الشعبية بالحي بالرغم من سير العمل فيه بصورة جيدة وقتها وتم حفظ الملف إلى الآن.

انعدام الخدمات

وعلى حسب المواطنين توجد مدرسة أساس واحدة (مختلطة) علماً بأن خرطة المنطقة بها مدارس للأساس والثانوي وتخوف الآباء من الاختلاط باعتبار أن أبناءهم في سن حرجة مطالبين الجهات المختصة بتوفير مدرسة منفصلة للبنين وأخرى للبنات، بالإضافة لمدارس أخرى تشمل الثانوي بنين وبنات.

بجانب عدم توفر مركز صحي واحد، الأمر الذي يتكبد المواطن فيه المشاق من أجل الوصول لأقرب مشفى علماً بأن الطريق غير آمن خاصة عندما يحل الظلام .

كما يخلو المربع من وجود مسجد ويعاني المصلين في قطع مسافات طويلة للوصول إلى مسجد لأداء الصلاة.

وأضافوا بأنهم استطاعوا بواسطة الجهد الشعبي من عمل معبر من المواسير لفك ضائقة المواصلات لربط المناطق ببعضها البعض بالتنسيق مع وزراة التخطيط والتنمية العمرانية، وطالبوا الوزارة بإزالة المعابر لاستبدالها بمعابر خرسانية وعمل جسر حتى يتمكن المواطنين من الذهاب إلى المناطق القريبة منهم .