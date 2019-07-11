ارتفاع أسعار التأمين على ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

الخليج 365:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “أردمور” للملاحة، “أنتوني جورني”، عن ارتفاع أسعار التأمين على ناقلات النفط، التي تمر عبر مضيق هرمز، عشرة أضعاف خلال الشهرين الماضيين.

وأرجع “جورني”، تلك الزيادة، إلى تزايد المخاطر وتعرض ناقلات في مياه الخليج لهجمات.

وقال في تصريح نقلته قناة “CNBC”، إننا “كشركة شحن وجزء من صناعة الشحن العالمية نتعامل مع التهديدات على محمل الجد، والآن زاد التأمين عبر مضيق هرمز بنحو عشرة أضعاف بسبب الهجمات”.

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ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع نفقات التأمين في ارتفاع أسعار النفط.

ويمر عبر مضيق هرمز، حوالي 30% من جميع النفط الخام في العالم الذي يتم نقله عبر البحار.

وهناك توتر متصاعد في منطقة الخليج، جراء هجومين على ناقلات النفط، وإسقاط إيران طائرة أمريكية قبالة مضيق هرمز، وتهديدات طهران المستمرة بإغلاق المضيق حال استمرار منع صادراتها النفطية، بفعل عقوبات أمريكية منذ مايو/أيار الماضي.