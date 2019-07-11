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قتلى وجرحى في تفجير استهدف قيادات بقوات حفتر ببنغازي

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شهاب محمد - الخرطوم - قتلى وجرحى في تفجير استهدف قيادات بقوات حفتر ببنغازي

الخليج 365:

قتل 4 أشخاص، وأصيب 3 آخرين على الأقل، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة، استهدف قيادات عسكرية بقوات الجنرال الليبي المتقاعد “خليفة حفتر” خلال مراسم تشييع في بنغازي (شرقي ليبيا) لقائد القوات الخاصة السابق “خليفة المسماري”، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن التفجير استهدف العقيد “أحمد المسماري”، المتحدث باسم قوات “حفتر”، ومعه قيادات بالقوات الخاصة، وفقا لما أوردته قناة العربية.

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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات “حفتر”، آمر المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة”، العميد “خالد المحجوب” إن عدد القتلى والجرحى يمثل الحصيلة الأولية للتفجير، متهما من وصفهم بـ “الإرهابيين” بالوقوف ورائه، وفقا لما نقلته سبوتنيك الروسية.

وأضاف: “استهداف الجنازة يؤكد أنه عمل جبان، يحاول من خلال الإرهاب التأكيد على وجوده، كما أن هذا العمل يفصح عن حقيقة هؤلاء الإرهابيين، فلا يوجد أبشع من استهداف جنازة”.

وكانت قوات “حفتر” قد شنت هجوما على العاصمة الليبية (طرابلس) في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بدعوى القضاء على الجماعات “الإرهابية”، وهو التحرك الذي اعتبرته حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بمثابة محاولة انقلاب جديدة، وأعلنت “حالة النفير العام”.

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