باكستان: 75 قتيلا وجريحا في اصطدام قطارين في مدينة رحيم يار خان

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الخليج 365:
لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 66 آخرون في حادث اصطدام بين قطارين، صباح اليوم الخميس، في مدينة رحيم يار خان بإقليم البنجاب وسط باكستان.
ونقل عن ضابط شرطة محلي قوله: إن 9 جثث على الأقل جرى إخراجها، فيما نقل 66 جريحا إلى المستشفيات المجاورة، وأربعة منهم في حالات حرجة.
وقال وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد أحمد، إن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في الموقع من أجل انتشال المزيد من الضحايا.
وتعتبر حوادث القطارات شائعة في باكستان التي ورثت شبكة سكك حديدية من الفترة الاستعمارية البريطانية، إلا أن مختصين يرون أن هذا القطاع يسوده الفساد وسوء الإدارة بشكل واسع.
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