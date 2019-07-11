نائب رئيس "الانتقالي السوداني" يلتقي بوزير النفط بدولة جنوب السودان

التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بوزير النفط بدولة جنوب السودان، واو دانيال شوانج.

وأوضح شوانج - في تصريح صحفي - أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة لمعالجة التحديات التي تواجه التعاون النفطي، وعلى رأسها تسهيل وصول المواد الضرورية لإنتاج النفط إلى دولة الجنوب وتصدير النفط عبر ميناء بشائر السوداني.

وكان وزيرا النفط والمالية بدولة جنوب السودان، واو دانيال شوانج وسلفاتور جرانج مابيورديت، وصلا إلى السودان في وقت سابق اليوم، وذلك لمناقشة بعض القضايا الفنية والمالية المتعلقة بإعادة تشغيل حقول دولة جنوب السودان.

وكان في استقبالهما بمطار الخرطوم المهندس علي عبد الرحمن وكيل وزارة النفط والغاز المكلف، والمهندس محمد أحمد السنجك المستشار الفني بالوزارة.

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وينخرط الجانبان في مباحثات فنية للاتفاق على جدولة القضايا الفنية والمالية والاستمرار في دفع التعاون إلى الأمام، من أجل المصالح المشتركة بين البلدين.

يذكر أن التعاون بين الدولتين في إعادة تشغيل حقول دولة الجنوب بدأ منذ يوليو من العام الماضي، وتم تصدير الخام من تلك الحقول ومازال العمل جاريا لإعادة آخر الحقول، مع استمرار التعاون في مجال الدعم الفني والمواد المتعلقة بتشغيل الحقول بجانب خدمات المعالجة والنقل والتصدير عبر الموانئ السودانية.

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