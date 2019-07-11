مصدر موثق: بن زايد ساعد الأميرة هيا على الهروب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن أمير سعودي قوله إن عملية هروب الأميرة الهاشمية، “هيا بنت الحسين”، زوجة حاكم إمارة دبي “محمد بن راشد”، والأخت غير الشقيقة لملك الأردن “عبدالله الثاني”، تمت بمساعدة ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

وأضاف الأمير السعودي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن كل ذلك جرى بالتنسيق مع ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، والملك الأردني، وسط خلاف مستعر بين حاكم دبي ورجل أبوظبي القوي.

وأوضح الأمير السعودي أنه اطلع على حيثيات سفر الأميرة “هيا” وأولادها وطلبها الطلاق من “بن راشد”، وتقديم طلب اللجوء إلى ألمانيا؛ حيث جرى ذلك بتنسيق بين “بن زايد” والملك “عبدالله”، بينما تولى فريق العمليات الخاصة الذي يتبع “بن سلمان” تنفيذ عملية التهريب.

ولفت المصدر الى أن “عبدالله الثاني” زار الإمارات قبيل هرب الأميرة “هيا”، وعقد اجتماعا استمر بضع ساعات مع “بن زايد”، وكان ذلك الاجتماع “استمرارا للقاء جمعهما في ليلة سابقة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدم لقاء الملك الأردني “بن راشد” أثار شكوكا كثيرة وعلامات استفهام يومها.

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وحسب هذه الرواية، فإن لـ”بن زايد” بصمات أيضا في عملية الهرب الفاشلة لابنة “محمد بن راشد” (الشيخة لطيفة).

وتنقل المصادر عن الأمير السعودي أن “مشكلة بن زايد غير محصورة فقط بمحمد بن راشد.. إذ إن لديه خلافات خطيرة مع حكام الإمارات الآخرين، وهو يحيك لهم سيناريوهات متعددة؛ ما أدى الى خضوع بعضهم له لقاء بقائهم في الحكم بشكل صوري”.

وتابع بأن “محمد بن راشد فقد وقف بوجه طلبات ابن زايد اللامتناهية، ولذلك يعاني مثل هذه المشاكل”.

وعدّد الأمير جملة أسباب للخلافات بين “بن زايد” وحكام الإمارات الست الأخرى، أهمّها: “الشؤون المالية الداخلية، الحرب اليمنية، تحالف بن زايد الكامل مع بن سلمان، ونهج بن زايد المدمر لجيرانه، خاصة قطر وعمان وحتى إيران”.

واستدرك بأن “هؤلاء الحكام لا يجرؤون على مواجهة بن زايد، كما فعل ويفعل محمد بن راشد”.

وأثارت قضية فرار الأميرة “هيا بنت الحسين” إلى لندن، ورفعها دعوى للطلاق، جدلا واسعا حول أوضاع النساء، وخبايا العائلات الحاكمة في الإمارات.