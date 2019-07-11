الحرس الثوري: واشنطن ولندن ستندمان على احتجاز ناقلة إيرانية

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الخليج 365:
قال العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الخميس إن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية “ستندمان على احتجاز ناقلة نفط إيرانية”، في إشارة إلى الناقلة التي تحتجزها سلطات جبل طارق.
ونقلت وكالة تسنيم عن العميد فدوي قوله: “يتخذون (البريطانيون والأمريكيون) الآن إجراء لا يحتاج إلى قدرات بل إلى قدر من الغباء. ما كانت الحكومة الأمريكية.. وأيضا إنجلترا.. لتتخذا هذا الإجراء لو أنهما أجريتا أقل الحسابات”.
وتابع: “لقد استأجرنا هذه السفينة وقمنا بتحميلها بالشحنة. تصرفهما كان أحمق جدا وستندمان على ذلك قطعا، وسنعلن عن ردنا”.
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