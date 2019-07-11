الخليج 365:

أعلنت شركة “آريان سبيس” الفرنسية اليوم الخميس تحطم القمر الصناعي الإماراتي “عين الصقر” الذي حمله صاروخ “فيغا” من غوينا الفرنسية مساء الأربعاء قبل أن يصل إلى مداره، كانت الإمارات تنوي استخدامه في الأغراض العسكرية.

وصرح مدير العمليات في شركة لوس فابرغيت من قاعدة كورو بغويانا الفرنسية إنه “بعد حوالي دقيقتين من الإقلاع حصل خلل ضخم أدى إلى خسارة الهمة، في أول فشل للصاروخ فيغا منذ دخوله الخدمه 2012. بحسب ما ذكرته “كالة فرانس برس”

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وأكدت شركة “آريان سبايس ” فشل عملية إطلاق صاروخ “فيغا” من غويانا الفرنسية ليل الأربعاء في مهمة لحساب الإمارات كان يفترض أن يضع خلالها قمر المراقبة “فالكون آي 1” في المدار.

وبحسب مشاهد فيديو لعملية الإطلاق بثتها “آريان سبايس” بدا أن الصاروخ يسير على الخط المرسوم له قبل أن ينحرف عن مساره بعد مرور دقيقتين على إطلاقه.

وكان الهدف من وضع القمر “فالكون آي 1” “عين الصقر” في المدار “تلبية حاجات القوات المسلحة في الإمارات من جهة وتوفير صور للسوق التجارية من جهة أخرى”، بحسب “آريان سبايس”.