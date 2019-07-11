كشف مسؤول في البنتاجون، اليوم الخميس، أن واشنطن وحلفاؤها يخططون لتأمين حراسة للناقلات في الخليج.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يخططون لمواكبة الناقلات في الخليج، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".
والجدير بالذكر أنه تم رفع درجة تحذير السفن البريطانية قرب المياه الإيرانية إلى أعلى مستوياتها، حيث أحتجزت سلطات جبل طارق، اليوم الخميس، القبطان ومسؤول البحارة التابعين للناقلة الإيرانية التي تم توقيفها، وذلك للتحقيق معهم دون توجيه أي تهمة لهما.
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