"زاخاروفا": أمريكا تسعى إلى تغيير السلطة في إيران

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على حادث ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، قائلة: "الأوضاع في المنطقة تتطور بشكل دراماتيكي، وننطلق من ضرورة منع حدوث مزيد من التصعيد".

وأضافت "زاخاروفا"، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "رأينا أن درجة الخطاب، بل الأعمال الملموسة ارتفعت حتى أعلى مستوى، وموسكو تدرك جيداً أن مثل هذا النهج لا آفاق جيدة له وللتبعات التي يمكن أن يسفر عنها".

وتابعت: "من الواضح بالنسبة إلى الجميع أن السبب الأصلي للتوتر الراهن حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، يكمن في سياسة واشنطن ممارسة أقصى ضغط على طهران، والتي تعود إلى الميول المعادية لإيران والسعي إلى تحقيق تغيير للسلطة في الدولة".