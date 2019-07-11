منتخب الجزائر يلدغ كوت ديفوار في الشوط الأول بهدف "فيغولي"

أنهى منتخب الجزائر الشوط الأول من مباراته أمام كوت ديفوار متقدما بهدف نظيف في اللقاء المقام على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

بداية هذا الشوط كانت قوية للغاية من جانب الأفيال حيث سدد ماكس جراديل كرة قوية لكن القائم الأيسر لريس موبلحي تصدى لها.

بعد فرصة جراديل بدأ لاعبو منتخب الجزائر في شن الهجمات على مرمى كوت ديفوار ومن عمل ثنائي بين رياض محرز ويوسف البلايلي كاد نجم مانشتسر سيتي أن يحرز الهدف الأول لمحاربي الصحراء، لكن تسديدته مرت بسنتيمترات قليلة للقائم الأيسر للحارس تابي إيرا.

وكاد ويلفريد كانون أن يضع الأفيال في المقدمة لكنه لم يتقن العرضية المتنقة من باكيوكو لتذهب الكرة بعيدة عن مرمى مبولحي.

Advertisements

وفي الدقيقة ٢٠ وبعد مجهود رائع من بغداد بونجاح وصلت الكرة إلى رامي بن سبعيني الذي مرر عرضية متقنة إلى سفيان فيغولي ليسجل الهدف الأول للجزائر في المباراة.

بعد هدف الجزائر الأول اشتعلت الأجواء داخل الملعب وحصل كلا من بن سبعيني وويلفريد زاها على البطاقة الصفراء بعد احتكاك قوي بينهما، ليترك يوسف عطال الظهير الأيمن للجزائر ملعب المباراة متأثرا بالإصابة على مستوى الكتف، ويحل زميله مهدي زفان بديلا له.

وكاد منتخب كوت ديفوار أن يدرك التعادل في الأمتار الأخيرة من هذا الشوط لكن رأسية إبراهيم سنجاري علت عارضة مبولحي.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من هذا الشوط أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي بتقدم رجال المدرب جمال بلماضي بهدف نظيف.