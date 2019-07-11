مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن ضم نجم أتلتيكو مدريد

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لويس تلقى إخطارًا من برشلونة بأنه لا يُعتبر أولوية للبلوجرانا في الوقت الحالي ويمكنه حسم مستقبله مع أي فريق آخر.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لويس جذب أنظار فلامنجو البرازيلي لكن اللاعب ذو ال 33 عامًا يرغب في الاستمرار في أوروبا.
يذكر أن برشلونة يولصل محاولاته لضم بديل لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر حاليًا لكن برشلونة يفكر في ضم نجم شاب من أجل المستقبل.
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