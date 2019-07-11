3 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون، الخميس، في اعتداء بسيارة مفخخة في مقبرة الهواري، ببنغازي شرق ليبيا، خلال مراسم تشييع ضابط سابق في الجيش، بحسب ما افاد مصدر في مستشفى محلي.

وقال مسؤول أمني في المدينة إن "الاعتداء استهدف المشاركين في جنازة اللواء خليفة المسماري المسؤول السابق في القوات الخاصة في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وضمنهم عدد كبير من العسكريين".

وأفاد المركز الطبي في بنغازي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بدون توضيح ما إذا كان الضحايا مدنيين أوعسكريين.

كما أفاد مستشفى الجلاء ببنغازي تلقيه جرحى بدون تحديد عددهم.

ولم تتبن أي جهة حتى الساعة الاعتداء.

وكانت مدينة بنغازي معقل الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، شهدت العديد من اعمال العنف التي استهدفت خصوصا مقار دبلوماسية وقوات الأمن.

وسجل آخر اعتداء في المدينة في مايو2018 وخلف 7 قتلى.

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وشنت الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في 2014 حملة عسكرية استهدفت الميليشيات الإسلامية التي كانت تسيطر على المدينة.

وتمكنت بعد 3 سنوات من المعارك من دحرها في 2017.

ثم سيطرت قوات الجيش الوطنيس الليبي على مدينة درنة، الوحيدة التي كانت خارج سيطرة قواته في شرق ليبيا بعد أسابيع من المعارك.

وفي بداية 2019 شنت قوات الجيش الوطني الليبي حملة على جنوب ليبيا "لتطهيرها من المجموعات الارهابية" قبل أن يشن في أبريل 2019 حملة للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.