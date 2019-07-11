قائمة مجلة فوربس للنجوم الأعلى أجرا لعام 2019

عادت نجمة البوب الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت إلى تصدر قائمة المشاهير الأعلى أجرًا في مجال الترفيه الصادرة عن مجلة "فوربس"، متفوقة بذلك على اثنين من عائلة كارداشيان وهما عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر، ومغني الراب كاني ويست، والكثير من النجوم العالميين.

وحققت "سويفت" إيرادات، بلغت 185 مليون دولار على مدار العام الماضي، وهي أكبر أرباحها حتى الآن، إذ نما أجرها بنسبة 131 %، في عام 2018، بفضل جولتها وألبومها "reputation".

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بينما احتلت أصغر المليارديرات كايلي جينر المركز الثاني بحصولها على 170 مليون دولارٍ، بفارق 10 ملايين دولار فقط عن "سويفت"، اكتسبتها من شركتها المتخصصة في مستحضرات التجميل والتي تعمل عبر الإنترنت وتلقى رواجًا كبيرًا.

وعاد النجم كاني ويست، زوج كيم كارداشيان، إلى القائمة بعد غياب 4 سنوات بعد تحقيقه مكاسب بلغت 150 مليون دولار، بفضل خطة للأحذية الرياضية "ييزي"، ليحتل بذلك المركز الثالث، فيما احتلت زوجته كيم كارداشيان المرتبة الـ 26 من القائمة.

بعد ذلك احتل المركز الرابع في القائمة لاعب كرة القدم الارجنتيني الشهير ليونيل ميسي بأرباح وصلت إلى 127 مليون دولار، وجاء في المركز الخامس النجم الشهير ايد شيران بأرباح وصلت إلى 110 مليون دولار.