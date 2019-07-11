ترشيح خالد أرجنش لبطولة النسخة التركية من "House"

قال رجل الأعمال التركي أجون اليجالي، مالك قناة "Tv 8" التركية، إنه اشترى حقوق عرض النسخة التركية من المسلسل الأمريكي الشهير "House"، وكشف عن وجود مشاورات مع النجم التركي الشهير خالد أرجنش من أجل لعب دور البطولة، إلا أنهم لم يصلوا بعد إلى قرار نهائي معه.
وتفاعل الجمهور مع إعلان هذا الخبر نظرًا للنجاح الكبير، الذي حققه مسلسل "House" عالميًا، فيما رأى العديد أن اختيار الفنان التركي، خالد أرجنش لدور البطولة قرار صائب؛ إذ إن الشخصية تناسبه.
تدور أحداث مسلسل "House" حول طبيب عبقري، غريب الأطوار نوعًا ما، ويملك فريقًا من الأطباء يختارهم بعناية، ولا يقبل أي حالة عادية، ويسعى خلف الحالات المليئة بالألغاز، وبالرغم من عبقريته إلا أن شخصيته القاسية والساخرة، وغير المسئولة توقعه بالعديد من المتاعب والمشكلات مع المرضى، وزملائه في المستشفى.
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