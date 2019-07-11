التاريخ: 11-يوليو-2019
23 مشاهدة
وقع وكيل وزراة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف دكتور عبد المنعم الطيب مع الصندوق السعودي للتنمية على اتفاقيات لإعادة جدولة ديون السودان المترتبة على القروض وبرنامج الصادرات السعودي المقدمة من الصندوق بالإضافة إلى الودائع المقدمة من المملكة.
وكان وفد برئاسة وكيل وزارة المالية والتخطيط والاقتصاد يرافقه عدد من المسؤولين بحضور سفير السودان لدى المملكة اجتمع الثلاثاء بالصندوق وتم خلال الاجتماع مناقشة الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للسودان في المجالات التنموية المختلفة.
وفي ختام الزيارة تقدم الوفد السوداني بالشكر لحكومة المملكة على ما تقدمه من دعم مستمر للسودان في كافة المجالات. كما ثمن دور المملكة ودعمها للسودان.
ووفق تقرير مشترك بين البنك الدولي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب وكالة السودان للأنباء – فإن إجمالي الدين الخارجي يبلغ نحو 58 مليار دولار، النسبة الأكبر منه فوائد وغرامات تأخير.
وكان أصل الدين الخارجي يراوح بين 17 و18 مليار دولار، والمتبقي من إجمالي الدين بنسبة 85 في المائة عبارة عن فوائد وجزاءات، بدأت في التراكم منذ عام 1958.
ووفقا للتقرير، فإن قائمة دائني السودان تضم مؤسسات متعددة الأطراف بنسبة 15 في المائة ونادي باريس 37 بالمائة، و36 في المائة لأطراف أخرى، بجانب 14 بالمائة للقطاع الخاص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يوقع اتفاق إعادة جدولة ديونه مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.