السنغال إلى نصف النهائي…هل يكون ماني أفضل لاعب في العالم 2019 ؟

التاريخ: 11-يوليو-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة تأهل منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بالفوز على بنين بهدف نظيف ولايزال منتخب السنغال يلعب على قدر المنافس. Advertisements المنتخب السنغالي يلعب نجومه بطريقة ذكية تفاديا للإرهاق ولايرفعون النسق إلا عندما يشعروا بأن المنتخب الخصم يسرع اللعب. بحسب موقع هاي كورة السنغال تأهل لنصف نهائي البطولة للمرة الرابعة في تاريخها ولأول مرة من 2006 وبالمصادفة كانت في مصر وفي حال فوز السنغال بالبطولة سيتوج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا وسيكون من ضمن المرشحين الخمسة للفوز بالكرة الذهبية لأصل لاعب في العالم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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