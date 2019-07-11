فيديو : بهدف قاتل.. نيجيريا تخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي على حساب جنوب أفريقيا

التاريخ: 11-يوليو-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة تأهل المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب فوزها على جنوب أفريقيا بهدفين لهدف واحد في الدور ربع النهائي. وبحسب موقع هاي كورة كان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتقدم النسور بهدف سجله سامويل شوكويزي في الدقيقة 27. Advertisements في الشوط الثاني نجح منتخب البافانا بافانا في إدراك التعادل عبر بونجاني زونجو في الدقيقة 71 قبل أن يعود المنتخب النيجيري ويحرز هدف قاتل عن طريق وليام إيكونج في الدقيقة 89. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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