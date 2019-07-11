شركة دواجن شهيرة تسرب دجاج نافق للأسواق

التاريخ: 11-يوليو-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة كشفت نيابة حماية المستهلك عن فتح بلاغات في مواجهة شركة إنتاج دواجن شهيرة يُباع دجاجها النافق في الأسواق. Advertisements وقال مصدر بالنيابة في تصريح بحسب (smc) أنهُ تم ضبط متهم تابع للشركة يقوم بتوزيع الدجاج النافق في الأسواق عبر عربة نفايات، مشيراً إلي أنه تم فتح بلاغات في مواجهة الشركة تحت المواد (17) من لائحة The post بلاغات ضد شركة دواجن شهيرة بسبب تسرب دجاج نافق للأسواق appeared first on المركز السوداني للخدمات الصحفية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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