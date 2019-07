شركة دواجن شهيرة تسرب دجاج نافق للأسواق

كشفت نيابة حماية المستهلك عن فتح بلاغات في مواجهة شركة إنتاج دواجن شهيرة يُباع دجاجها النافق في الأسواق.

وقال مصدر بالنيابة في تصريح بحسب (smc) أنهُ تم ضبط متهم تابع للشركة يقوم بتوزيع الدجاج النافق في الأسواق عبر عربة نفايات، مشيراً إلي أنه تم فتح بلاغات في مواجهة الشركة تحت المواد (17) من لائحة

الخرطوم (أخبار الخليج 365)